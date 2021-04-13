Представлен самый быстрый в мире 3-х колесный 2-х местный электромобиль Daymak Spirtus

Канадская компания Daymak, начавшая работу по созданию городских легковых электромобилей в 2002 году, активно продвигает идею снижения выбросов углекислого газа и обеспечению потребителей удобными и компактными средствами передвижения. За время существования компании уже продано свыше 100 тысяч единиц электровелосипедов, оригинальных квадрациклов и компактных внедорожников со встроенными солнечными батареями.

Теперь Daymak анонсировала начало краудфандингового проекта для сбора заказов на 3-х колесный 2-х местный электромобиль Daymak Spirtus Electric, позиционируемый как самый быстрый электромобиль в своем классе. Целью компании является получение 50 тысяч заявок до 23 июля 2021 года. При удачном проведении кампании серийное производство Spirtus начнется в 2023 году.