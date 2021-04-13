Представлен самый быстрый в мире 3-х колесный 2-х местный электромобиль Daymak Spirtus

Канадская компания Daymak, начавшая работу по созданию городских легковых электромобилей в 2002 году, активно продвигает идею снижения выбросов углекислого газа и обеспечению потребителей удобными и компактными средствами передвижения. За время существования компании уже продано свыше 100 тысяч единиц электровелосипедов, оригинальных квадрациклов и компактных внедорожников со встроенными солнечными батареями.
Теперь Daymak анонсировала начало краудфандингового проекта для сбора заказов на 3-х колесный 2-х местный электромобиль Daymak Spirtus Electric, позиционируемый как самый быстрый электромобиль в своем классе. Целью компании является получение 50 тысяч заявок до 23 июля 2021 года. При удачном проведении кампании серийное производство Spirtus начнется в 2023 году.
Электромобиль Spiritus — это полноценное двухместное купе с множеством функций. В автомобиле установлены солнечные панели для непрерывной зарядки, система рекуперативного торможения и беспроводное патентованное зарядное устройство Daymak.
Spiritus выпускается в версии Deluxe по цене от 19 995 долларов США с запасом хода 300 км и версии Ultimate от 149 000 долларов США с дальностью автономной поездки 480 км и ускорением от 0 до 60 миль (96,5 км/ч) за 1,8 секунды, что делает его самым быстрым трехколесным автомобилем на планете.
Автономную работу новому Spiritus Ultimate обеспечивает аккумулятор на 80 кВтч, в то время как более доступная модель Spiritus Deluxe будет работать на батарее 36 кВтч. Внутри автомобиля будет работать стереосистема с 12 динамиками, кондиционер и Wi-Fi. Сверхбыстрая технология зарядки позволит пополнять заряд аккумулятора всего за два часа. Автомобиль Spiritus также оснащен системой сигнализации, GPS и камерой заднего вида.
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