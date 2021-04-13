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Обнародовали причину, из-за которой Бузова отказалась вести «Дом-2»

Ольга Бузова вновь умудрилась стать объектом хейта в социальных сетях. Причина, по которой скандальную экс-участницу «Дома-2» вновь обсуждают и, при этом, осуждают, довольно проста: Ольга отказалась вести вышеупомянутый проект на канале «Ю». Сотрудник нашего ресурса смог пообщаться с другом звезды, который отказался называть свое имя, однако, поделился некоторыми соображениями по теме. Мужчина, пересекающийся с Бузовой на съемочных площадках, считает, что его популярной знакомой предложили слишком маленький гонорар.

«Уверен, что за такие гонорары, которые ей предложили, она даже рот открывать там не будет. Ольга давно отказалась работать с низкооплачиваемыми проектами. Ей это просто не нужно», — высказался товарищ селебрити. Наш собеседник также отметил, что певица считает себя суперзвездой и прекрасно понимает, чего она стоит. «Ольга не из тех, кто будет упускать хорошие деньги, не думаю, что тут дело в принципах», — рассуждал ее товарищ по сцене.

К слову, зрители, ожидающие релиза первого выпуска «Дома-2» все еще надеются на то, что продюсеры смогут договориться с бывшей участницей проекта. По мнению публики, ее возвращение смогло бы дать «Дому» «новую жизнь».

13 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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