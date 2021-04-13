Обнародовали причину, из-за которой Бузова отказалась вести «Дом-2»

«Уверен, что за такие гонорары, которые ей предложили, она даже рот открывать там не будет. Ольга давно отказалась работать с низкооплачиваемыми проектами. Ей это просто не нужно», — высказался товарищ селебрити. Наш собеседник также отметил, что певица считает себя суперзвездой и прекрасно понимает, чего она стоит. «Ольга не из тех, кто будет упускать хорошие деньги, не думаю, что тут дело в принципах», — рассуждал ее товарищ по сцене.

К слову, зрители, ожидающие релиза первого выпуска «Дома-2» все еще надеются на то, что продюсеры смогут договориться с бывшей участницей проекта. По мнению публики, ее возвращение смогло бы дать «Дому» «новую жизнь».