Netflix заплатил за сиквелы комедийного детектива «Ножи наголо» рекордную сумму

По данным Variety, стрим-сервис Netflix обошёл серьёзных конкурентов, чтобы купить права на вторую и третью части комедийного детектива «Ножи наголо» (2019). Съёмки продолжения оригинального фильма Райана Джонсона даже не начались, но проекты были выставлены на торги, в которых участвовали Apple и Amazon.

Компания Netflix выложила рекордные 450 млн долларов, совершив одну из самых крупнейших покупок со дня основания. Другим стримингам ничего не оставалось, кроме как уступить. Прогадали кинобоссы или нашли «золотую жилу», заполучив франшизу, — покажет время. Но учитывая, что при скромном бюджете в 40 млн первая картина Джонсона собрала в прокате 311 млн долларов, руководству стрим-сервиса практически не о чем беспокоиться.

К тому же цена сделки может изначально включать затраты на промоушен картины и подросший гонорар Дэниела Крейга, исполнителя главной роли. Персонаж актёра, сыщик Бенуа Бланк, обязательно вернется в сиквеле, съёмочный процесс которого стартует летом этого года в Греции. Остальной актёрский состав будет объявлен в ближайшие месяцы. О чём будет сюжет второй части, пока не сообщается.

Напомним, что Райан Джонсон, раскритикованный фанатами «Звездных войн» за приквел «Последние джедаи» 2017 года, восстановил репутацию с выходам фильма о запутанном убийстве главы богатого семейства. Выступив сценаристом, продюсером и постановщиком ленты «Ножи наголо», он получил кучу номинаций на такие престижные премии, как «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и др.