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Немецкие экологи подали в суд с требованием остановить «Северный поток-2»

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который выдал разрешение на строительство «Северного потока-2» в водах ФРГ.

«Deutsche Umwelthilfe подала иск против ускоренного строительства „Северного потока-2“. Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии», — говорится в пресс-релизе организации.

Изначально регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года. Экологи его оспорили днем позже. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило этот протест 1 апреля. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале года разрешение.

13 апреля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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