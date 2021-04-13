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Миниатюрный мозг создан с использованием технологии 3D печати

Новая технология, разработанная учеными при работе с мозгом, позволит «ускорить разработку терапевтических средств», что сделает создание лекарств дешевле и проще. Ученые смогут использовать полностью закрытую среду для воссоздания взаимодействия между органами человека и патогенами, включая коронавирус.

Технология получила название «микрофлюидика» и заключается в создании изолированного реактора, в котором выращивается миниатюрная часть человеческого мозга. При этом внутрь реактора подаются предварительно подогретые питательные вещества через миниатюрные трубки, что помогает тканям расти.

Использование микрофлюидики значительно проще дорогостоящей технологии выращивания мозга в чашах Петри, используемой в настоящее время. Примечательно, что сам реактор можно дезинфицировать в автоклавах для повторного использования. В реакторах микрофлюидики выращиваемый мозг получил также больше шансов выжить в течение недели, чем в обычных чашах Петри или спиновом биореакторе, заявляют разработчики.

Источник: independent

13 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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