Миниатюрный мозг создан с использованием технологии 3D печати

Новая технология, разработанная учеными при работе с мозгом, позволит «ускорить разработку терапевтических средств», что сделает создание лекарств дешевле и проще. Ученые смогут использовать полностью закрытую среду для воссоздания взаимодействия между органами человека и патогенами, включая коронавирус.

Технология получила название «микрофлюидика» и заключается в создании изолированного реактора, в котором выращивается миниатюрная часть человеческого мозга. При этом внутрь реактора подаются предварительно подогретые питательные вещества через миниатюрные трубки, что помогает тканям расти.