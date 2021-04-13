Мифы об УПА: украинские националисты массово истребляли евреев во время войны

Массовое и систематическое истребление евреев в годы войны на территории Украины проводили не украинские националисты, а нацистские военные и военизированные структуры.

Миф. Украинские националисты массово уничтожали евреев во время войны, особенно во Львове и в Бабьем Яру

Цитата-миф: Так с благословения «святой» церкви осуществлялось одно из жесточайших преступлений века — поголовное истребление евреев как в Украине, так и за ее пределами. Его исполнителями были не только эсесовские айнзатцкоманды, <…> но и в не меньшей мере украинские националисты, прослывшие наёмными убийцами и фашистами.

(Александр Войцеховский, Жорж Дыгас, Георгий Ткаченко. «Без права на реабилитацию. Сборник публикаций и документов, раскрывающих антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов: в двух книгах», 2006)

Суть мифа

Во время войны украинские националисты как приспешники немцев массово убивали евреев, выступая чуть ли не главной движущей силой. Наиболее массовые случаи уничтожения евреев руками украинских националистов имели место во Львове и в Бабьем Яру в Киеве.

Факты кратко

Массовое и систематическое уничтожение евреев в годы войны на территории Украины проводили нацисты. Для этого они сформировали специальные структуры — айнзацгруппы, айнзацкоманды и зондеркоманды. Для их усиления использовали подразделения так называемой вспомогательной полиции, которые привлекались к участию в акциях по истреблению населения во время Холокоста. Они формировались из местного населения, советских военнопленных, бывших работников советской милиции, хотя среди них могли быть и члены ОУН.

По национальному составу они включали не только украинцев, но и русских, и представителей других национальностей. В еврейских погромах иногда принимали участие и представители местного населения, но не только украинцы, а также представители других национальностей. Большинство из них не были членами ОУН или других украинских националистических организаций и даже не обязательно исповедовали националистические взгляды.

Факты подробнее

Это еще один исторический миф, с помощью которого советская, а позднее и российская пропаганда пытались оправдать борьбу карательных органов СССР против ОУН и УПА. Дескать, во время войны «бандеровцы» только то и делали, что массово истребляли евреев, поляков и учительниц русского языка. А значит, «доблестные чекисты» и сотрудники других «внутренних органов» боролись с «бандеровцами» вплоть до конца 1950-х годов не просто так, а исключительно, чтобы не дать им «массово» уничтожить еще кого-нибудь.

В ряды «украинских националистов» советская и российская пропаганда записывала не только членов ОУН, но и членов структур, формально не имевших к организации никакого отношения.

Нередко в современных российских СМИ можно встретить утверждения о «массовом уничтожении евреев последователями Бандеры», об «ответственности Бандеры за уничтожение западноукраинских евреев», о том, что батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» были чуть ли не главными инициаторами Холокоста на территории Украины. Тем самым, смешивая понятия в головах зрителей и читателей, пропагандисты пытаются искусственно сформировать «логическую цепочку»: украинцы, выступающие за независимое государство, являются националистами, а украинские националисты во время войны уничтожали евреев, значит, все, кто выступает за Украинское государство, ― явные или скрытые антисемиты и преступники.

Массовое и систематическое истребление евреев в годы войны на территории Украины осуществляли не украинские националисты, а нацистские военные и военизированные структуры. Главным образом это были так называемые айнзацгруппы, айнзацкоманды и зондеркоманды. Они состояли из сотрудников немецкой службы безопасности, СС, полиции и вспомогательного персонала.

Например, во Львов штаб немецкой айнзацгруппы прибыл 1 июля, на второй день после того, как немецкая армия заняла город. В это время в городе произошел погром евреев. Общеизвестен миф, что якобы главными организаторами и исполнителями погрома были члены ОУН и бойцы батальона «Нахтигаль».

Но на самом деле руководство ОУН(б) еще в апреле 1941 года в постановлениях ІІ Большого сбора указало, главной целью организации является обретение Украинского государства, а организация еврейских погромов ― лишь попытка внешних сил отвлечь внимание «украинских масс» от этой цели, воспользовавшись их антиеврейскими настроениями.

«Нахтигаль», как военное подразделение, не принимал участия ни в организации, ни в осуществлении погрома. Один из воинов батальона позже вспоминал о приказе командира Романа Шухевича не принимать участия в расправе над гражданским населением. Кроме того, причастность «Нахтигаля» к еврейскому погрому не нашла подтверждения во время слушаний после войны западногерманским судом дела Теодора Оберлендера. Более того, недавно рассекреченные документы КГБ засвидетельствовали, что обвинение бойцов этого батальона было элементом спецоперации советских спецслужб 1959–1960 годов.

Федор Вовк — бандеровец, вице-президент Украинского главного освободительного совета — Праведник народов мира за спасение евреев / Фото: Предоставлено Украинским институтом национальной памяти

Безусловно, это не опровергает того факта, что отдельные бойцы батальона, а также отдельные украинские националисты по личным мотивам могли принимать участие в погроме. Однако главными подстрекателями и организаторами погрома были именно представители немецких структур.

После отступления Красной армии из Львова в тюрьмах города нашли тысячи трупов узников, которых без суда расстреляли энкаведисты перед бегством. Это вызвало бурю возмущения у горожан, чем воспользовались немецкие структуры, чтобы направить гнев и агрессию в сторону евреев, хотя среди расстрелянных были и представители этого народа.

Немаловажную роль в расправах над еврейским населением сыграли местные уголовные элементы, мелкие и не очень уголовники, а также прочие «низы» общества из представителей разных национальностей. Разумеется, никакой статистики никто не вел. Но следует отметить, что на тот момент украинцы составляли меньшинство населения Львова.

До конца июля 1941 года немецкая айнзацкоманда осуществляла массовые расстрелы львовских евреев. Осенью нацистская оккупационная администрация создала гетто. Туда по приказу немецких властей принудительно переселили евреев Львова. Во время этой акции погибли или были убиты около 5 тысяч немощных и стариков.

Зимой 1941–1942 годов нацисты начали отправлять евреев из львовского гетто в концентрационные лагеря, в первую очередь в Яновский и Белжецкий. Осуществлялось это силами подразделений СС, немецкой и вспомогательной полиции, состоявшей из местного населения. Только в этих двух лагерях в течение войны уничтожили более 450 тысяч евреев с Западной Украины.

Нацисты систематически убивали евреев, которые не могли работать. Объявив, что в гетто могут находиться только евреи с так называемой «рабочей картой», немцы периодически устраивали «зачистки», сжигая дома, в которых скрывались евреи. 1 июня 1943 года львовское гетто по приказу оккупационных властей ликвидировали. В этой акции принимали участие подразделения СС и немецкой полиции. Около 3 тысяч евреев убили во время ликвидации гетто, остальных 7 тысяч вывезли в Яновский концлагерь.

В других районах Галичины акции массового истребления евреев проводились в марте — апреле 1942 года силами зондеркоманд, Вермахта и шуцполиции.

В Киеве массовые расстрелы евреев осуществлялись на территории Бабьего Яра. После того, как немецкие войска вошли в город только 29–30 сентября 1941 года зондеркомандой под командованием Пауля Блобеля и немецкой полицией было расстреляно более 30 тысяч евреев. Евреев массово расстреливали и в первой половине октября. Советская и российская пропаганда часто акцентирует внимание на том, что в этих расстрелах чуть ли не ведущую роль играли «бандеровцы» из Буковинского куреня и киевской вспомогательной полиции. Появление и активное использование этого тезиса в середине 1980-х годов совпало с началом проводимой в СССР широкомасштабной пропагандистской кампании по случаю 40-летия Нюрнбергского процесса. Однако здесь пропаганда, воспользовавшись неведением граждан относительно истории украинского освободительного движения, мастерски смешивает разные структуры.

Буковинский курень не имел никакого отношения к ОУН(б). Он был создан при участии ОУН(м) — «мельниковцев». В любом случае бойцы куреня прибыли в Киев только в первой половине ноября, более чем через месяц после преступлений в Бабьем Яру, а значит, не могли принимать участия в этих расстрелах.

Создание киевской полиции началось в конце сентября 1941 года. Некоторые авторы ошибочно отождествляют ее коменданта с деятелем ОУН(б) Дмитрием Мироном — «Орликом», утверждая, будто бы эту полицию создали бандеровцы и состояла она из «украинских националистов». Но на самом деле комендантом тогда был Анатолий Конкель, использовавший схожий псевдоним, а Дмитрий Мирон киевскую полицию никогда не возглавлял. Сама полиция состояла в основном из советских военнопленных. Да и «украинской» она была условно, только по территориальному признаку.

Ведь в ее рядах служили не только украинцы, но и многие русские, и представители других национальностей. Впрочем, в расстрелах в Бабьем Яру киевская полиция действительно принимала участие, но при этом исполняла лишь вспомогательные функции. Ее члены расклеивали объявления, патрулировали, окружали территорию и собирали вещи расстрелянных. Расстреливали евреев немецкая зондеркоманда и немецкая полиция. И уж конечно не принимали участия в расстрелах населения Киева в Бабьем Яру структуры ОУН.

К сожалению, в погромах и прочих антиеврейских акциях на территории Украины по личным мотивам участвовало местное население. Но это были не только украинцы, но и русские, и поляки, и представители других национальностей. Среди них могли быть и некоторые члены украинских националистических организаций, и люди, исповедовавшие националистические взгляды. Однако даже в немецких документах периода войны встречаются упоминания о том, что еврейские погромы и антиеврейские акции не поддерживались местным населением.

Есть данные о случаях, когда бандеровцы в Центральной и Восточной Украине давали евреям поддельные паспорта и даже прятали их от немцев. Среди тех, кто спасал евреев во время войны, были и члены ОУН, например жена Главного командира УПА Романа Шухевича Наталья, священник Емельян Ковч (член ОУН с 1930-х), вице-президент Украинского главного освободительного совета Федор Вовк, позже признанный «Праведником народов мира» и другие.

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Сергей Рябенко, Украинский институт национальной памяти, опубликовано в журнале Новое время