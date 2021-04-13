Иран начинает обогащение урана до 60%

Иран начнет обогащение урана до 60%, заявил заместитель министра иностранных дел страны Саид Аббас Арагчи.

Как передает агентство ISNA, свое заявление дипломат сделал в Вене, где проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.

Других подробностей агентство не сообщает.

Заключенный в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон «Стратегическая мера по отмене санкций», предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.