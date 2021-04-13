Где конвертировать LTC в BTC?

Биткоин — это цифровая валюта, которая может заменить доллар США и может использоваться в качестве глобальной резервной валюты. Биткоин — это явление, которое нельзя запретить, остановить и контролировать. Его нельзя «вспомнить», он уже существует. Биткоин — это путь к вашей личной финансовой независимости и безопасности. Это новая технология экономии.

Криптовалюта лайткоин (LTC) была разработана в 2011 году. В этом проекте разработчик постарался не только сохранить все преимущества криптовалюты биткоин, но и усовершенствовать их, устранить существующие ошибки. В течение 2 лет после своего создания лайткоин по праву считался основной резервной цифровой валютой после биткоина. А в 2016 году он стал второй по стоимости и значимости криптовалютой, обогнав многие существующие альткоины.

Лайткоин является одной из ветвей биткоина и имеет бесплатный алгоритм с открытым исходным кодом, разработанным под лицензией MIT / X11. Тем не менее, лайткоин существенно отличается от биткоина.

Инвестиционные возможности

Стоимость биткоинов и лайткоинов определяется биржами и зависит от популярности использования криптовалют в расчетах реальным сектором мировой экономики или инвестиционно-спекулятивным сектором. Опережающий темп роста биткоина по сравнению с лайткоином приведет к снижению курса DKB, и наоборот, более активная динамика цены лайткоина по сравнению с биткоином будет способствовать росту курса лайткоина по сравнению с биткоином. Если вы хотите конвертировать LTC в BTC, необходимо знать, как нужно это делать.

Обмен или обменник?

Новичкам первое знакомство с криптовалютной индустрией лучше начинать с обменников. Интерфейс любого обменного пункта построен таким образом, что при работе с ним сложно ошибиться. Работа с обменниками строится на основных этапах:

● выбрать направление обмена;

● сумма, которую вы хотите обменять;

● введите необходимые данные в графу реквизиты.

Затем деньги автоматически переводятся на ваш кошелек. Однако любой обменник взымает определенный процент за перевод средств.

Как правило, у бирж процент ниже, чем у обменников, но они не предоставляют столь широкого набора функционала и возможностей. Условно при работе с обменником вы будете платить чуть больший процент за возможности и удобство, не переплачиваете за высокий курс. Чаще всего в курс обмена уже включена комиссия. Как мы уже говорили выше, размер комиссии различается на разных сайтах.

Возможны три варианта:

● фиксированная комиссия (реже);

● процентная комиссия (зависит от объема перевода);

● как фиксированная, так и процентная ставка (устанавливается минимальная комиссия, однако для крупных переводов взимается процент).

У многих обменников есть программы лояльности. Например, скидки или бонусные программы для постоянных клиентов и т.д.

Будьте внимательны при работе с сервисом обмена валюты. Заранее изучите все предложения на рынке, чтобы найти выгодный курс и условия, которые вам подходят. Если первая операция оставила хорошее рабочее впечатление, попробуйте в дальнейшем произвести обмен на этой же платформе. Так вы сможете получать приятные бонусы и скидки на операции.