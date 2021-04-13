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G7 потребовала от России прекратить провокации у границ Украины

Министры иностранных дел стран «Cемёрки», а также представитель Евросоюза выразили обеспокоенность наращиванием концентрации войск России у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву остановить их.

«Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия», — говорится в совместном заявлении G7. Министры призвали Россию немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, а также соблюдать принципы ОБСЕ о прозрачности передвижения военных.

О передвижении российских войск сообщалось ещё в марте. Перемещение военных наблюдается в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Россией Крыму.

По оценкам CIT, концентрация российских войск у границы с Украиной — максимальная с 2015 года. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия разместила у границы с Украиной и в Крыму более 80 тысяч военных.

В Кремле заявляют, что перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, одновременно угрожают Украине «последствиями» в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе.

 

13 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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