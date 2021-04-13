Еврейская община Йемена фактически прекратила существование

Семья йеменских евреев направляется к сборному пункту в Адене, 1950

13 евреев были изгнаны из Йемена хуситами — шиитской группировкой, захватившей власть в стране в 2004 году. Эти люди противились эмиграции, несмотря на притеснения со стороны режима. Их выдворение стало условием освобождения из тюрьмы соплеменника — Леви Салема Мусы Мархаби, — сообщает издание Asharq Al-Awsat. Мархаби был осужден хуситами пять лет назад за содействие в вывозе из страны древнего свитка Торы, привезенного в Израиль йеменскими евреями в 2016 году. «Нас поставили перед выбором — или оставайтесь, и Леви продолжит сидеть, или уезжайте и забирайте его с собой», — рассказал неназванный член общины.

Официальный лозунг хуситов гласит: «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу».

При этом еврейская община Йемена считается одной из древнейших в мире — евреи начали селиться на юге Аравийского полуострова еще до разрушения Первого Храма. После исламизации Йемена они вкусили все прелести статуса зимми — вплоть до новейшего времени евреи страны не могли состоять на государственной службе, владеть землей, носить новую или яркую одежду, пользоваться седлами, ездить на лошадях и мулах (а позже вообще ездить верхом), читать молитвы вслух и т. д.

Еврейские дети в Сане, 1909

Начало XX века ознаменовалось в Йемене приходом к власти имама Яхьи, которыйужесточил средневековые законы. Отныне евреям запрещалось даже повышать голос в присутствии мусульманина, с них брали выкуп за эмиграцию (пока не запретили выезд окончательно), а в 1920-х вступил в силу указ об обращении в ислам всех еврейских сирот до 13 лет, даже при живой матери. Чтобы избежать исламизации, детей часто переправляли в Аден (где, после установления английского правления евреи получили гражданские права), а оттуда в Эрец Исраэль.

После решения ООН о разделе Палестины, антиеврейское насилие захлестнуло иАден. В ходе погрома 2 декабря 1947 года было убито 82 еврея, сожжено 4 синагоги, разграблено 220 еврейских домов и 106 магазинов.

Сразу после провозглашения еврейского государства евреи со всех концов Йемена пешком отправились на сборный пункт в Аден, откуда в ходе операции «Ковер-самолет» 95% общины (почти 50 000 человек) были доставлены в Израиль.

К середине 1980-х в Йеменской Арабской Республике оставалось порядка полутора тысяч евреев, а к началу нового века община сократилась до 200 человек, в основном, ремесленников и мелких торговцев.

Премьер-министр Израиля Нетаниягу с йеменскими евреями и вывезенным ими старинным свитком Торы, 2016

В 2004 году хуситы при поддержке Ирана подняли вооружённое восстание против правительства Йемена. Положение горстки евреев стало нестерпимым — с одной стороны, их подвергают всяческим ограничениям, с другой — вытесняют из страны, вынуждая продавать хуситам дома и землю.

В марте 2016 года в результате секретной израильской операции из Йемена были вывезены 19 евреев, жизни которых угрожали хуситы. На днях страну покинули еще 13 человек, которые вряд ли репатриируются в Израиль, считая его слишком светским государством. Напомним, что полгода назад шла речь об эвакуации немногочисленных евреев Йемена в ОАЭ. На сегодняшний день в стране, по данным Asharq Al-Awsat, остались четыре пожилых еврея, и со смертью этих людей древняя община полностью прекратит существование.

Константин Мельман

http://hadashot.kiev.ua/node/1731