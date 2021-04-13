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Дуэйн Скала Джонсон допустил выдвижение в президенты США

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный как Cкала, допустил выдвижение в президенты США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ», — написал артист.

Таким образом Джонсон прокомментировал результаты опроса, опубликованного в издании Newsweek. Как оказалось, 46 процентов американцев хотели бы видеть актера главой государства. Жители страны также поддержали кандидатуру Мэттью Макконахи.

13 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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