Дуэйн Скала Джонсон допустил выдвижение в президенты США

«Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ», — написал артист.

Таким образом Джонсон прокомментировал результаты опроса, опубликованного в издании Newsweek. Как оказалось, 46 процентов американцев хотели бы видеть актера главой государства. Жители страны также поддержали кандидатуру Мэттью Макконахи.