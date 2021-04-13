Цена биткоина опять обновила исторический максимум

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходе сегодняшних торгов подскочила до нового исторического рекорда.

Так, по состоянию на 11:21 курс биткоина повысился на 2,34% к предыдущему закрытию и достиг $62,394 тыс. за единицу, сообщает CoinDesk.

Предыдущий максимум был зафиксирован 13 марта, когда криптовалюта добралась в цене до $61,844 тыс. После этого началось коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта курс биткоина падал до $50,427 тыс., то есть почти на 23%, напоминает ПРАЙМ.

Как отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, в понедельник к концу торгов биткоин «закрепился на уровне $59,785 тыс., в моменте достигая отметок выше $60 тыс.».

«Мы сохраняем позитивный прогноз по крипторынку и считаем, что текущая консолидация активов является подготовкой перед импульсным движением», — говорится в обзоре эксперта.

Впрочем, он не исключает «краткосрочной коррекции на этой неделе, которая, скорее всего, будет использована институциональными инвесторами для накопления длинных позиций».