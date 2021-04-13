Через низький попит: Укрзалізниця тимчасово скасувала низку рейсів до Західної України

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, прийнято рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України.

Зокрема, з 13 квітня скасовано рейс №29/30 Київ — Ужгород, на якому курсувало шість з дев’яти вагонів при населеності 2% на 11-25 квітня, а також №5/6 Ужгород — Херсон, на якому курсувало шість вагонів з десяти з населеністю менше 1% з 11 по 25 квітня.

Також з 14 березня скасовано рейс №243/244 Київ — Рахів, на якому курсувало 11 з 18 вагонів при населеності 7% з 11 по 25 квітня.

Водночас, зазначається, що Укрзалізниця у березні-квітні додала до розкладу поїзди №77/78 Харків — Маріуполь, №119/120 Львів — Запоріжжя, №719/720 Харків — Київ. Також було збільшено періодичність курсування поїзда №19/20 Попасна — Київ по парних днях тижня.

Укрзалізниця у березні-квітні 2021 року внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення.

https://espreso.tv/cherez-nizkiy-popit-ukrzaliznitsya-timchasovo-skasuvala-nizku-reysiv-do-zakhidnoi-ukraini