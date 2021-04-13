Брэд Питт, Риз Уизерспун и Зендая ведущими «Оскар-2021»

В ночь с 25 на 26 апреля в США состоится 93-я торжественная церемония вручения премии «Оскар». И вчера организаторы объявили первую часть ее ведущих. Надо сказать, что список оказался очень звездным. В видеоанонсе, который был опубликован на YouTube, шоу сравнивается с фильмом.

Что, если церемония вручения наград стала бы фильмом? Каких звезд вы в нем сняли бы?

— спрашивают в ролике.

Итак, среди тех, кто примет участие в церемонии, оказались Брэд Питт, Харрисон Форд, Холли Берри, Риз Уизерспун, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Зендая и многие другие знаменитости. Ожидается, что в скором времени продюсеры премии назовут и других участников церемонии, которые будут вручать награды победителям.

Премия «Оскар» должна была состояться два месяца назад, однако из-за пандемии коронавируса ее отложили. Несмотря на COVID-19, церемония пройдет, как в старые добрые времена, в офлайн-формате. Однако определенные ограничения все же будут: на премии будут присутствовать только ведущие, номинанты и их гости. Они соберутся во дворе железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Другая часть церемонии пройдет в театре «Долби».