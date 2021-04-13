Блинкен и Столтенберг обсудили вопрос о концентрации войск РФ у границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник необходимость незамедлительного прекращения концентрации российских войск вблизи границы с Украиной.

Как отмечается в сообщении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Неда Прайса, обсудили ряд вопросов, в частности – необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ходе беседы шла речь о перспективах продвижения мирного процесса в Афганистане и вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, говорится далее в документе.

Беседа Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга состоялась в преддверии поездки главы Госдепартамента в Брюссель.