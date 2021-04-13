 
  »

Блинкен и Столтенберг обсудили вопрос о концентрации войск РФ у границ Украины

Энтони Блинкен (справа) и Йенс Столтенберг (слева). Архивное фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник необходимость незамедлительного прекращения концентрации российских войск вблизи границы с Украиной.

Как отмечается в сообщении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Неда Прайса, обсудили ряд вопросов, в частности – необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ходе беседы шла речь о перспективах продвижения мирного процесса в Афганистане и вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, говорится далее в документе.

Беседа Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга состоялась в преддверии поездки главы Госдепартамента в Брюссель.

Русская служба «Голоса Америки»

13 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  