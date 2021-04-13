Азартные игры на любой вкус в казино Elslots

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Игровые автоматы казино
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- американская;
- европейская;
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Европейская рулетка имеет 36 секторов, отмеченных красным и черным цветом, и 37 зеленых секторов, отмеченных нулем. Игрок делает ставки на падение мяча на определенном секторе или диапазоне. Выигрыш рассчитывается мгновенно.
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