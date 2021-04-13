Анджелина Джоли стала спасательницей в триллере «Те, кто желает мне смерти»

В сети появились первые фото со съемок триллера «Те, кто желает мне смерти» (Those Who Wish Me Dead). Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли. Голливудская красавица стала спасательницей в этом триллере, чем удивила своих поклонников.

Фильм «Те, кто желает мне смерти» сняли по одноименному роману Майкла Кориты, который вышел на прилавки в 2014 году. По сюжету, главная героиня Ханна переживает непростой эмоциональный этап. спасительница не

смогла спасти от смерти 3 человек, погибших во время пожара.

Она чувствует себя виноватой и совершенно сломленной. С одной стороны, она бесстрашная спасительница и немного адреналиновая наркоманка, а с другой – пережила трагедию и чувствует свою ответственность за случившееся, – рассказала Анджелина Джоли о своей героине.

В лесах Монтаны Ханна встречает 12-летнего мальчика, который нуждается в ее помощи. Оказалось, что подросток стал свидетелем жуткого убийства. Убежать оттуда незамеченным ему не удалось, поэтому теперь на мальчика охотятся киллеры-близнецы. Единственной, кто может помочь ребенку спастись, является Ханна, которая знает безупречно эту местность и может обхитрить наемников. Но задачу усложняют лесные пожары, поэтому главные герои будут отчаянно бороться за жизнь.

Сейчас в сети опубликовали первые кадры со съемок «Те, кто желает мне смерти», которые рассекретили актерский состав ленты. Известно, что в триллере «Те, кто желает мне смерти» сыграли:

Анджелина Джоли – спасительница Ханна Фабер

Финн Литтл – мальчик Коннор

Николас Холт – Патрик Блэквелл

Эйдан Гиллен – Джек Блэквелл

Тайлер Перри

Джон Бернтал – Гаррисон

Медина Сенгор и др.

В комментарии изданию Анджелина Джоли призналась, что ей интересно было приступить к работе над триллером «Те, кто желает мне смерти». Актрисе пришлось в прямом смысле слова попотеть на съемках и испачкаться, ведь ее героиня – доблестная спасительница.

Кроме этого, работа с актером Финном Литтлом сумела удивить ее: подросток с легкостью вжился в свою роль, выполнял все сложные трюки и мог заплакать, когда это требовал сюжет. Остался в восторге от сотрудничества с Джоли и Финн Литтл.

Анджелина замечательная! Она была очень веселой в процессе работы, поэтому сниматься с ней – одно удовольствие. На съемочной площадке, и за его пределами она выступает в роли наставницы. Она очаровательна! Мне очень повезло, – поделился Финн Литтл.

Премьера триллера «Те, кто желает мне смерти» запланирована на 13 мая.\