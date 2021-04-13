8 культовых вещей из фильмов и сериалов, которые незаметно пробрались в гардеробы зрителей

Некоторые фильмы оставляют отпечаток не только в сердцах зрителей, но и в их гардеробе. Культовые образы любимых героев производят такое сильное впечатление, что их немедленно хочется повторить. Вот несколько вещей, которые появились в кинолентах и сериалах, а затем вышли в люди (в буквальном стиле). Кто знает, быть может и в вашем шкафу лежат некоторые из них?

1. Ободки Блэр Уолдорф из «Сплетницы»

Блэр Уолдорф сочетала ободки с любыми нарядами

Сразу после выхода на экраны сериал «Сплетница» стал невероятно популярным. И дело не столько в интересном для подростков и молодежи сюжете, сколько в стиле и образах главных героев. А учитывая, что практически в каждой серии манхэттенская элита устраивала вечеринки, модные наряды сменялись один за другим.

Но больше всего зрителям полюбились не платья, а ободки одной из главных героинь Блэр Уолдорф, которую сыграла Лейтон Мистер. Девушка не только носила его в паре со школьной формой, но и дополняла повседневные, а также праздничные аутфиты. Аксессуар стал востребованным, так как автоматически становился главной изюминкой образа. Интересно, что спустя почти 15 лет с даты выхода первого сезона, ободки все равно остаются актуальными. И судя по дизайнерским коллекциям 2021 года, в этом сезоне аксессуар вновь будет греться в лучах славы.

Интересный факт: Благодаря сериалу «Сплетница» стали популярными не только ободки, но также клетчатые шарфы, без которых редко появлялся на публике сердцеед Чак Басс. Как только фанаты узнали, аксессуары какого бренда использует Эд Вествик, они моментально раскупили шарфы в магазинах.

2. Костюмы Даны Скалли из «Секретных материалов»

Дана Скалли появлялась исключительно в деловых костюмах

Учитывая, кем работала главная героиня «Секретных материалов», совсем неудивительно, что она всегда появлялась перед камерой в классических костюмах. Классические тренчкоты, брюки и пиджак в стиле оверсайз, лодочки на низком каблуке – строгий, но при этом элегантный образ агента ФБР в исполнении Джиллиан Андерсон, вызывал восхищение бизнес-леди 90-х годов. Кто бы мог подумать, что спустя 30 лет модницы будут предпочитать именно такой свободно-деловой стиль. Не зря говорят, что моде свойственна цикличность.

3. Шорты Вивьен из «Красотки»

Шорты-бермуды на пике популярности

Очень много нарядов из этого фильма стали культовыми и ушли в массы: одно красное вечернее платье чего стоит! Но мы хотим вспомнить другой предмет гардероба, который во времена выхода фильма был не сильно актуален, зато сейчас находится на пике популярности – шорты-бермуды. Дополните их базовой рубашкой, свободным жакетом яркого цвета и классическими лодочками – вуаля, деловой или праздничный look готов! Стильный наряд точно привлечет к себе внимание и вызовет бурю восхищения со стороны окружающих.

4. Платье в горох Иден из «Санта-Барбары»

Платье в горох в стиле 90-х сейчас как никогда актуально. / Фото: yaplakal.com

Даже у тех девушек, которые ничего не знают о жизни богатых людей Калифорнии, захватывало дух при взгляде на роскошные наряды персонажей «Санта-Барбары». Платья с эксцентричными подплечниками, огромные клипсы, массивные колье, глубокие декольте. Многие могут посчитать, что культовый сериал не имеет никакого отношения к современной моде, однако так лишь кажется.

Взять хотя бы синее платье в белый горох, в котором одна из главных героинь Иден каждый раз появлялась на заставке. Наряды в стиле 90-х вновь вернулись на модный пьедестал, поэтому и принт, и фигурный вырез и накладные плечи как никогда актуальны. Подобные предметы гардероба отлично вписываются в современный романтичный стиль, о чем ярко свидетельствуют коллекции дизайнеров, представленные на неделях моды.

5. Панамы и береты из «Эмили в Париже»

Панамы и береты входят в топ головных уборов сезона-2021

Громкая премьера 2020 года от Netflix не обошлась без появления новых модных трендов. Возможно, мы бы и удивились такому влиянию сериала «Эмили в Париже» на fashion-мир, если бы не знали, кто именно работал над костюмами главных героев. Создатели решили не мелочиться и привлечь к работе над картиной Патрицию Филд, американского модельера, стилиста, лауреата двух премий «Эмми» и номинанта на «Оскар». В свое время дизайнер сделала невероятно популярными образы героинь «Дьявол носит Prada» и «Секс в большом городе», а Эмили в Париже» лишь продолжил тенденцию.

Сюжет сериала рассказывает об американке, которая переезжает в Париж ради своей новой работы. В новом городе ей приходится несладко, ведь нужно не только проникнуться местным колоритом, но также найти друзей. После премьеры фанаты фильма начали сметать с прилавков магазинов красные береты и панами Kangol, в которых часто появлялась Эмили. Кстати, товары от Chanel и Aldo также удостоились внимания поклонников – популярность брендовой продукции выросла в несколько раз.

6. Латексный тотал-лук Тринити из «Матрицы»

Кожаные и латексные вещи в стиле Тринити пришлись по душе модницам

«Матрица» относится к тем фильмам, которые произвели революцию не только в сфере кинематографа, но также в мире моды. Поклонники картины сразу оценили кожаные и латексные предметы гардероба черного цвета и стали дополнять плащами и брюками свои аутфиты. Интересно, что образы Тринити, Нео и Морфеуса до сих пор вдохновляют не только обычных людей, но также знаменитостей и дизайнеров по всему миру.

Об этом ярко свидетельствуют коллекции Balenciaga и Vetements, которые представили публике удлиненные кожаные пальто и объемные тренчи в комплекте с узкими солнцезащитными очками. Также не отстают Balmain и Alexander McQueen, в коллекциях которых можно увидеть похожие луки. А в 2018 году Александр Вонг посвятил «Матрице» всю свою линейку одежды, которая вызвала настоящий восторг у поклонников. Из звезд кожаные тотал-луки предпочитают Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Белла и Джиджи Хадид.

7. Одежда с мужского плеча из «Энни Холл»

Киношный стиль Энни Холл был похож на стиль самой актрисы, которая ее играла

Фильм «Энни Холл», который вышел на экраны в далеком 1977 году принес Вуди Аллену целых две премии «Оскар» – за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Однако самой лучшей наградой стал рост популярности костюмов для картины, созданием которых занималась Рут Морли. Они повлияли на целую эпоху в мире моды.

В конце 1970-х девушки все еще носили платья и сарафаны с цветочным принтом, создавали нежные и романтичный образы, чтобы подчеркнуть хрупкость и женственность. Тем сильнее сыграли на контрасте костюмы Энни Холл: наглухо застегнутые рубашки, широкие брюки, объемные пиджаки. Эти аутфиты стали глотком свежего воздуха, что привело к их активному копированию. Первым революционную идею подхватили эмансипированные женщины Манхэттена, а следом за ними – и весь мир.

Как позже комментировала Рут Морли, образ Энни складывался под влиянием стиля актрисы, которая ее сыграла. Дайан Китон обожала одежду в мужском стиле. И судя по страничке актрисы в Инстаграм, с 70-х годов ее предпочтения не сильно изменились: она до сих пор носит широкие брюки, рубашки оверсайз и жакеты в стиле бойфренд.

8. Украшения из жемчуга из исторических сериалов

Королевы всегда любили носить жемчуг

По словам Ари Аминоффа, руководителя компании «Matt Aminoff», которая занимается поставками культивированного жемчуга, спрос на изделия из этого минерала в последние годы существенно вырос. В первую очередь это связано с выходом на экраны нескольких исторических фильмов, среди которых «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Две королевы» Джози Рурка, а также сериал от Netflix «Корона» Стивена Долдри. Ари Аминофф делает акцент на том, что клиенты проявляют повышенный интерес именно к тем украшениям, которые носят королевы в фильмах. Самую большую любовь завоевали ювелирные изделия Клэр Фой, которая исполнила роль Елизаветы II.