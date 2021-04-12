Зеленський підписав закон про відновлення закупівель «пакунків малюка» через Prozorro

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, закон дозволить проводити закупівлі товарів для комплектування «пакунка малюка» на відкритих аукціонах через електронну систему Prozorro для більш ефективного використання бюджетних коштів. Так, закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів, а також для підтримки новонароджених.

Документ, зокрема, закріплює повноваження з призначення та виплати цього виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

При цьому допомога «пакунок малюка» не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини, яка складає 41 280 грн.

Закон також закріплює вартість «пакунку малюка» на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.