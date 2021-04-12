ВВС США представили новую версию F-15

Военно-воздушные силы США официально представили новую версию тяжелого истребителя F-15. На торжественной церемонии 7 апреля боевой самолет получил войсковое наименование F-15EX Eagle II. Как пишет журнал Airforce Magazine, эксплуатация нового истребителя начнется в 2024 году.

Истребители семейства F-15 Eagle летают уже почти 50 лет. Первый прототип машины, опытный образец YF-15 поднялся в воздух в 1972 году. В последующие годы различные модификации этого истребителя принимали участие в большинстве вооруженных конфликтов, которые вели страны NATO. За время эксплуатации F-15 одержали более 100 воздушных побед, при этом, по статистике США от вражеского огня не был потерян ни один самолет.

ВВС США в настоящий момент использует модификации F-15C, F-15D и F-15E. Многим самолетам уже больше 30 лет, 75 процентов из них вышли за сроки эксплуатации и обслуживать стареющие машины становится слишком дорого. Для замены стареющего парка истребителей F-15C/D компания Boeing начала в 2018 году программу F-15EX и завершила техническое проектирование за девять месяцев. В результате новая версия Eagle получила самый большой арсенал вооружений из всех истребителей-бомбардировщиков в мире — 22 ракеты класса «воздух-воздух», либо восемь ракет «воздух-воздух» и 28 управляемых авиационных бомб SDB.

Военно-воздушные силы США провели 7 апреля на авиабазе Эглин во Флориде торжественную церемонию представления первого летного образца истребителя F-15EX. На мероприятии объявили, что новая версия боевого самолета получила название Eagle II, и что первая эскадрилья таких машин поступит в 173-й истребительный авиаполк США на авиабазе нацгвардии Кингсли Филд в Орегоне в 2024 году. Всего американские войска на начальном этапе планируют закупить 144 истребителя F-15EX.

Компания Boeing приступила к летным испытаниям Eagle II 2 февраля, когда в воздух поднялся первый опытный образец. 10 марта самолет прибыл на авиабазу Эглин, где продолжит проходить летные испытания. Поставка первых шести машин запланирована на 2023 год.