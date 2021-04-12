Внешнее сходство с Кейт Миддлтон помогло девушке разбогатеть

Австралийка Габриелла Дуглас (Gabriella Douglas) рассказала журналистам, что начала пародировать Миддлтон девять лет назад, когда прохожие начали «узнавать» ее на улицах. «Моя мать обратила внимание на то, как я похожа на Кейт, и уговорила меня отправить фото в агентство. Так мне стали поступать заказы», — пояснила она.
Героиня материала получала 650-1000 фунтов стерлингов (69-106 тысяч рублей) за один день работы двойником супруги принца Уильяма: женщина посещала корпоративы, вечеринки и фотосессии, которые организовывали поклонники королевской семьи. «Я продолжала работать на постоянной работе, но мое хобби приносило мне больше денег», — добавила Дуглас.
Помимо этого, в образе Кейт Миддлтон австралийка принимала участие в съемках различных телепередач, например, шоу X-Factor, а также публичные мероприятия, такие как открытие Олимпиады 2012 года в Лондоне. «Я даже участвовала в фейковом королевском туре в апреле 2014 года», — рассказала Дуглас.
По информации издания, в 2016 году женщина решила оставить карьеру пародистки, чтобы открыть собственный бизнес. Вдобавок на заработанные деньги ей удалось прибрести квартиру в Лондоне. «Я благодарна Кейт, она изменила мою жизнь к лучшему», — сказала героиня.
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