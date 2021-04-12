ВМС США получат «лазерных убийц»

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США получат лазерное оружие, способное «убивать» российские («Калибр») и китайские (YJ-18) крылатые ракеты, сообщает Popular Mechanics.

Журнал пишет, что все больше эсминцев вооружаются лазером Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), способным поражать небольшие дроны, а в конце текущего года эсминец Preble типа Arleigh Burke получит более мощную установку High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS), которая сможет уничтожать приближающиеся крылатые ракеты.

Издание отмечает, что HELIOS будет концентрироваться на боеголовке или сенсоре ракеты. В первом случае оружие противника взорвется, во втором — не сможет достичь цели. «ВМС надеется, что HELIOS сможет стать эффективной противоракетной системой, способной сбивать приближающиеся дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты», — пишет журнал.