В Северной Корее начался массовый голод — вопрос стоит о миллионах жизней

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал чиновников быть готовыми к «тяжелого похода» — массового голода населения. Это выражение впервые использовали в середине 90-х, когда в КНДР начался массовый голод из-за отсутствия поддержки со стороны России. Во время голода, по разным оценкам, умерло около трех миллионов человек.

Об этом лидер КНДР заявил на партийной конференции.

Причина бедственного положения — почти полная остановка торговли с Китаем из-за закрытия на время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 границ и международные санкции из-за ядерной программы Пхеньяна.

По информации источника Human Rights Watch, в Северную Корею почти перестали ввозить пищу из Китая. Цена на кукурузу, которая является основной пищей для большей части сельских жителей Северной Кореи, в последнее время росла и килограмм кукурузы стоил больше месячной заработной платы.

В приграничных районах с Китаем, где люди, чтобы выжить, занимаются контрабандой, начали умирать от голода, поскольку границы закрыты.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Одже Кинтана прошлом месяце предупредил о серьезной продовольственный кризис, ведущий к недоедания и голода.

Неизвестно, поступает сейчас в страну любая помощь, ведь Северная Корея отклонила все предложения о внешней помощи, и почти все дипломаты и гуманитарные работники, в том числе работникам Всемирной продовольственной программы ООН, выехали из страны.

Кроме того, прошлым летом КНДР пострадала от двух сильных штормов. Они вызвали наводнение и погубили посевы, что привело к еще большему дефициту пищи.