В Европарламенте потребовали отключить Россию от SWIFT

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер выступил за ужесточени санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, объявившего голодовку в колонии.Россия «продолжает курс опасных провокаций», а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада», заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke в воскресенье.

Ответ, по словам Вебера, должен быть «недвусмысленным, сильным» и скоординированным Европой и США (цитаты по ТАСС).

«Время дозированных санкций проходит. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил Вебер.

Он добавил, что также следует и прекратить проект «Северный поток-2», который в этом случае «утратит всякий смысл».