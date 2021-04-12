Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

В рамках Ровенской области на границе с Беларусью, Украина ввела дополнительные ограничения, направленные на усиление контроля за соблюдением пограничного режима
Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.
«С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцькои, Локницькои и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараського районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения» , — говорится в сообщении.
Так, ограничения будут действовать с 12 апреля по 31 декабря 2021 года.
Следовательно, запрещается:
- любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);
- движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и ведущих к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;
- стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктов пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданиям пересечения границы;
- полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;
- подвоз на авто и в поездах людей без документов;
- остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции «Сарны» и в обратном направлении.
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