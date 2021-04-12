Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

«С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцькои, Локницькои и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараського районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения» , — говорится в сообщении.

Так, ограничения будут действовать с 12 апреля по 31 декабря 2021 года.

Следовательно, запрещается: