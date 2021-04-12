«  
  »

Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

В рамках Ровенской области на границе с Беларусью, Украина ввела дополнительные ограничения, направленные на усиление контроля за соблюдением пограничного режима

Об этом в  Facebook  сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

«С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцькои, Локницькои и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараського районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения» , — говорится в сообщении.

Так, ограничения будут действовать с 12 апреля по 31 декабря 2021 года.

Следовательно, запрещается:

  • любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);
  • движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и ведущих к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;
  • стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктов пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданиям пересечения границы;
  • полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;
  • подвоз на авто и в поездах людей без документов;
  • остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции «Сарны» и в обратном направлении.
12 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  