Про це на телеканалі «Дом» заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.

«Але інша справа — це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили 2014 року. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та посилювати становище — це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози», — сказала прессекретарка.

«Цього року, за трохи понад три місяці загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс порушений», — сказала вона.