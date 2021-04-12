Від початку цього року на Донбасі загинули 26 українських військових
Про це на телеканалі «Дом» заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.
Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.
«Але інша справа — це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили 2014 року. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та посилювати становище — це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози», — сказала прессекретарка.
«Цього року, за трохи понад три місяці загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс порушений», — сказала вона.
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