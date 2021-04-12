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Стало известно как умирал муж Елизаветы II

99-летний герцог Эдинбургский провел свои последние дни в Виндзорском замке вместе с женой — королевой Великобритании Елизаветой II. Он был в хорошей форме и клялся никогда не возвращаться в больницу после длительного пребывания там в марте — ему сделали операцию на сердце, пишет Daily Mail.

Принц Филипп читал и писал письма, разговаривал с близкими по телефону, однако был «спокойнее и тише», чем обычно. Он также хранил у постели две фотографии — одну с Елизаветой, а другую с матерью. Кроме того, ему хотелось больше времени проводить с женой — для этого ему изменили время приема пищи, чтобы он мог обедать с супругой.

Несмотря на заботу и прекрасное самочувствие, герцог Эдинбургский умер 9 апреля. Королева была у постели супруга в момент его смерти.

Они прожили вместе 73 года. Еще при жизни принц Филипп отказался от государственных похорон, вместо этого будут военные похороны с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Они пройдут 17 апреля.

12 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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