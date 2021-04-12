Стало известно как умирал муж Елизаветы II

Принц Филипп читал и писал письма, разговаривал с близкими по телефону, однако был «спокойнее и тише», чем обычно. Он также хранил у постели две фотографии — одну с Елизаветой, а другую с матерью. Кроме того, ему хотелось больше времени проводить с женой — для этого ему изменили время приема пищи, чтобы он мог обедать с супругой.

Несмотря на заботу и прекрасное самочувствие, герцог Эдинбургский умер 9 апреля. Королева была у постели супруга в момент его смерти.

Они прожили вместе 73 года. Еще при жизни принц Филипп отказался от государственных похорон, вместо этого будут военные похороны с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Они пройдут 17 апреля.