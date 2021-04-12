США пригрозили России последствиями за военную агрессию против Украины

Если Россия продолжит «действовать агрессивно» в отношении Украины, ее ждут последствия. Об этом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает телеканал NBC.

Блинкен выразил серьезную обеспокоенность по поводу российских действий у границы Украины.

«Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность», — добавил госсекретарь. По его словам, «если Россия будет действовать безответственно или агрессивно, ей придется за это заплатить, будут последствия». Об этом также четко заявлял ранее американский президент Джо Байден, добавил Блинкен.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе обострилась. В свою очередь CIT сообщил, что скопление войск России возле границы с Украиной является максимальным с 2015 года.