«  
  »

Создана «стиральная машина» для наушников

Представлен аппарат для автоматизированной очистки беспроводных наушников. Страница проекта доступна на сайте для краудфандинга Kickstarter.

Устройство получило название Cardlax EarBuds Washer. Девайс представляет из себя имеющее квадратную форму устройство с барабаном и крышкой. Создатели гаджета сравнивают его со стиральной машиной. Изобретение предназначено для очистки наушников от ушной серы и прочего мелкого сора.

В описании продукта говорится, что перед основным циклом очистки необходимо удалить грязь с помощью вращающейся щетки. Затем наушники следует положить в отсек Cardlax EarBuds Washer и закрыть крышку. Как отмечают авторы проекта, благодаря движению барабана наушники будут касаться стенок отсека, покрытых мягким пенистым материалом. После «стирки» основная грязь с гарнитуры будет удалена.

Создатели «стиральной машины» отмечают, что процесс очистки является деликатным и не может навредить наушникам. Машинка Cardlax EarBuds Washer совместима со многими популярными гарнитурами. Для достижения наилучшего эффекта авторы проекта рекомендуют добавлять при очистке несколько капель 70-процентного спирта.

Путем краудфандинга проект собрал более 27 тысяч долларов при необходимых для запуска Cardlax EarBuds Washer в производство пяти тысячах. Его поддержали более 600 участников Kickstarter. Стоимость машинки на раннем этапе составляет 33 доллара (около 2,5 тысячи рублей). Устройство появится в продаже в июне.

12 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  