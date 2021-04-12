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Соседи Вина Дизеля пожаловались на 12 агрессивных охранников актера

Соседи американского актера Вина Дизеля, который в настоящее время арендует жилье в Доминикане, пожаловались на его 12 агрессивных охранников. Об этом сообщает TMZ.

Жители района рассказали, что на Пасху сотрудники артиста перекрыли движение на одной из дорог, чтобы Дизель и его семья могли покататься на велосипеде. Один из соседей написал звезде письмо, в котором выразил недовольство его службой охраны.

«В течение нескольких недель я лично был свидетелем и слышал от других домовладельцев о беспрецедентном поведении ваших охранников рядом с нашими домами и на пляже. Они допрашивали людей, перекрывали улицу внедорожниками, останавливали гуляющих жителей, когда вы едете на велосипеде», — говорится в письме.

Источник, близкий к Вину Дизелю, заявил, что актер уже 20 лет ездит в Доминиканку и никогда не попадал в подобные конфликты, так как отлично ладил с соседями. Он пояснил, что во время Пасхи дорогу были вынуждены перекрыть, потому что артист и его семья раздавали корзины с подарками местным работникам.

12 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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