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Слід готуватися закрити небо України й треба узяти на озброєння F-15 та F-16, — Чалий

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Про це заступник голови Адміністрації президента у 2014-15 роках, посол України у США в 2015-19 роках Валерій Чалий розповів в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

«Миттєве реагування на повномасштабний конфлікт потребує не тільки санкційних і міжнародних норм, але й дій. Треба готуватися закрити небо над Україною, тому що Росія може просунутися тільки в разі застосування авіації. Безпосередньо вже зараз треба думати над цим моментом», — наголосив дипломат.

Також потребує переоснащення українська військова авіація та система ППО.

«Я вважаю, що це зараз треба ставити на порядок денний. В Америці звучать заклики і в т.ч. моїх друзів, які працюють в цьому секторі. Вони пропонують надати по лендлізу, так би мовити, Україні винищувачі, які могли б не то що там створювати загрозу Росії, ні, просто замінити той парк, який у нас застарів, який треба виводити з використання.

12 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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