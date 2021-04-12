Россия собралась удвоить численность своих войск у границы с Украиной

РФ в скором времени вдвое нарастит число своих военных возле украинских границ. Об этом заявил замглавы Офиса (администрация) президента Владимира Зеленского Роман Машовец.

Слова чиновника прозвучали на встрече со шведским послом в Киеве Тобиасом Тибергом. Машовец обсудил с диппредставителем Швеции «вопросы ухудшения ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы», пишет УНИАН. Стороны также обговорили «возможные пути сдерживания российской агрессии».

При этом Машовец не назвал, во сколько он оценивает численность российских войск, стянутых к Украине в настоящий момент.

Замруководителя офиса Зеленского призвал международное сообщество предотвратить дальнейшую эскалацию и добиться привлечения Москвы к ответственности. «Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации», — отметил Машовец.

Он обвинил Кремль в срыве договоренностей по Донбассу, нарушениях перемирия ополченцами и в нежелании придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта.