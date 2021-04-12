Принцу Филиппу в центре Лондона планируют установить памятник

Супругу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу, который умер 9 апреля, планируют установить памятник в центре Лондона.

Об этом сообщает The Telegraph .

Как пишет издание, такую ​​идею поддерживают парламентарии из главных политических сил страны. Также один из источников отмечает, что премьер Борис Джонсон, скорее всего, также поддержит предложение.

«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь служению стране и королеве. Памятник стал бы символом благодарности за годы службы «, — заявил собеседник издания в Лейбористской партии.

Ожидается, что памятник Филиппу установят на улице Мел в центре Лондона, рядом с Букингемским дворцом. На этой улице уже есть мемориалы короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.