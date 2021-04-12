Принцу Филиппу в центре Лондона планируют установить памятник

Супругу королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу, который умер 9 апреля, планируют установить памятник в центре Лондона.
Об этом сообщает The Telegraph .
Как пишет издание, такую идею поддерживают парламентарии из главных политических сил страны. Также один из источников отмечает, что премьер Борис Джонсон, скорее всего, также поддержит предложение.
«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь служению стране и королеве. Памятник стал бы символом благодарности за годы службы «, — заявил собеседник издания в Лейбористской партии.
Ожидается, что памятник Филиппу установят на улице Мел в центре Лондона, рядом с Букингемским дворцом. На этой улице уже есть мемориалы короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.
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