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Президент Чехії Мілош Земан розповів, що почав пересуватися в інвалідному візку

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на чеські ЗМІ.

За його словами, він вже тренується в заміській резиденції — Ланському замку. А 28 жовтня, в день утворення незалежної Чехословацької республіки, Земан планує пересуватися в інвалідному візку під час офіційних заходів, якщо вони відбудуться на тлі пандемії.

Відповідаючи на питання журналістки, Земан заявив, що не оголошував про рішення пересісти в інвалідний візок, оскільки чекав рішення лікарів.

  • Президент Чехії, якому зараз 76 років, страждає від невропатії ніг і діабету, а в 2020 році зламав руку при падінні.
12 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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