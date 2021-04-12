Президент Чехії Мілош Земан розповів, що почав пересуватися в інвалідному візку

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на чеські ЗМІ.
За його словами, він вже тренується в заміській резиденції — Ланському замку. А 28 жовтня, в день утворення незалежної Чехословацької республіки, Земан планує пересуватися в інвалідному візку під час офіційних заходів, якщо вони відбудуться на тлі пандемії.
Відповідаючи на питання журналістки, Земан заявив, що не оголошував про рішення пересісти в інвалідний візок, оскільки чекав рішення лікарів.
- Президент Чехії, якому зараз 76 років, страждає від невропатії ніг і діабету, а в 2020 році зламав руку при падінні.
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