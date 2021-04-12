«  
  »

Престарелый Эвандер Холифилд подерется с последним соперником Тайсона

Американский боксер-профессионал Эвандер Холифилд подерется с Кевином Макбрайдом. Об этом сообщает DAZN.

58-летний американец выступит впервые с 2011 года. Бывшему чемпиону мира будет противостоять 47-летний Макбрайд, который получил широкую известность благодаря победе над Майком Тайсоном в 2005 году. Ирландский боксер стал последним соперником американца в карьере. Макбрайд также завершил выступления в 2011 году.

Холифилд и Макбрайд выступят в андеркарде титульного поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом. Турнир пройдет 5 июня. Показательный поединок ветеранов продлится восемь раундов.

Холифилд пытался добиться поединка с Тайсоном. Боксеры дважды встречались на ринге в 1990-х. В скандальном поединке 1997 года Тайсон откусил часть уха соперника и был дисквалифицирован.

12 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  