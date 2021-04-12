Престарелый Эвандер Холифилд подерется с последним соперником Тайсона

Американский боксер-профессионал Эвандер Холифилд подерется с Кевином Макбрайдом. Об этом сообщает DAZN.

58-летний американец выступит впервые с 2011 года. Бывшему чемпиону мира будет противостоять 47-летний Макбрайд, который получил широкую известность благодаря победе над Майком Тайсоном в 2005 году. Ирландский боксер стал последним соперником американца в карьере. Макбрайд также завершил выступления в 2011 году.

Холифилд и Макбрайд выступят в андеркарде титульного поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом. Турнир пройдет 5 июня. Показательный поединок ветеранов продлится восемь раундов.

Холифилд пытался добиться поединка с Тайсоном. Боксеры дважды встречались на ринге в 1990-х. В скандальном поединке 1997 года Тайсон откусил часть уха соперника и был дисквалифицирован.