Племя Вануату, которое поклонялось принцу Филиппу, ждет его возвращения с того света



Племя Яохнанен на острове Танна (Вануату) ждет возвращения недавно умершего принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, сообщают британские СМИ.

Племя, которое называет себя «Движением принца Филиппа», поклонялось принцу как божеству, поэтому его смерть будут оплакивать ритуальными стенаниями и церемониальными танцами. Смерть принца не ознаменовала конца движения.



В племени верят, что принц Филипп вернется к ним в духовной форме и разделит богатства британской короны. Члены племени верили, что принц Филипп — реинкарнация древнего воина, который покинул остров, чтобы вести войну. По другой легенде, белый человек, рожденный от духа вулкана, отправился за границу, чтобы жениться на могущественной женщине, прежде чем вернуться к ним.



Сам принц Филипп не сразу узнал о своей группе «островных фанатов», но после того, как был проинформирован, он отправил племени Яохнанен свой подписанный портрет. Племя в ответ подарило ему орудие для убийства свиней.

Кроме этого, принц посещал Вануату в 1974 году, что стало важным событием для племенных жителей. Каждый год уроженцы Танна устраивали большой праздник в день рождения герцога в надежде, что он вернется. Более того, племя верит, что принц Филипп влиял на мировые события и имел магические способности.



Напомним, что похороны принца Филиппа, который скончался в возрасте 99 лет, состоятся 17 апреля и могут пройти без массового участия.





https://mignews.com/news/lifestyle/world/110421_124102_42100.html