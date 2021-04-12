Папарацци сфотографировали постаревшего Дольфа Лунгрена

В свои 63 года известный актер Дольф Лундгрен находится в прекрасной физической форме. Он следит за собой и активно занимается спортом. Его увлечения разделяет и 24-летняя возлюбленная Эмма Крокдал, для которой спорт, впрочем, не только хобби, но и профессия — она работает фитнес-тренером.

В воскресенье пара, которая объявила о помолвке летом прошлого года спустя всего несколько месяцев после начала отношений, отправилась на пробежку по Лос-Анджелесу, где их и засняли охотники за горячими кадрами.

Познакомилась пара именно благодаря спорту — Эмма, которая является ровесницей старшей дочери актера Иды от его отношений с дизайнером ювелирных отношений Анетт Квиберг, была его личным тренером в спортзале. Формальные отношения со временем переросли в личные, и между Эммой и Дольфом начался роман.

Ходили слухи, что Дольф и Эмма уже успели тайно пожениться, но официальных подтверждений этому не нашлось. Тем не менее союз пары кажется крепким — Крокдал и Лундгрен светятся от счастья и выглядят очень влюбленными. А поклонники актера отмечают, что рядом с возлюбленной он заметно молодеет и хорошеет день ото дня.

Красавчик для своих лет!

Очень красивая пара,

— пишут ему фолловеры в социальных сетях.