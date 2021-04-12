Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз китайської вакцини від COVID-19, — Мінреінтеграції Искусственный интеллект назвал дату, когда люди станут жить дольше » Окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил із забороненої зброї, загинув український військовий З початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціям українських захисників та 2 дистанційних мінування мінами ПОМ-2 Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті селища Зайцеве окупант здійснив обстріл у бік позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне – зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Піски, окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. У напрямку населеного пункту Зайцеве, окупанти двічі здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.