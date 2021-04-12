Министр обороны Израиля пригрозил «открутить голову» журналисту

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе посещения авиабазы Неватим пригрозил «открутить голову» одному из сопровождавших его журналистов. Внимание на данный инцидент обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как отмечает канал, Ганц отправился на авиабазу вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, который находится с визитом в Израиле. Когда официальные лица выстроились для фотографирования, один из присутствовавших на мероприятии журналистов Ор Хеллер попросил американского министра обороны прокомментировать взрыв на ядерном объекте в иранском Натанзе, который в Тегеране посчитали «проявлением ядерного терроризма».

«Хеллер, я тебе голову откручу», — отреагировал на просьбу Ганц. Сам Остин на обращение журналиста отвечать не стал.