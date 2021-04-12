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Леди Гага засветилась в роскошном свадебном платье

Леди Гага засветилась в роскошном свадебном платье

Звезда примерила образ невесты в киношной жизни.

Осенью 2021 года выйдет биографическая драма House Of Gucci, в которой главные роли достались Адам Драйвер и Леди Гаге.

Сейчас в Италии кипит съемочный процесс. На днях режиссеры отсняли одну из самых трогательных сцен — свадьбу Патриции Реджани и Маурицио Гуччи в церкви Святой Марии в Риме.

Папарацци заметили Леди Гагу в двух свадебных образах: гипюровом платье с белой накидкой и черным поясом, и роскошном платье с длинной фатой, в котором она шла под венец.

12 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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