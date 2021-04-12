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Леди Гага стала лицом элитного шампанского Dom Pérignon

Леди Гага стала лицом элитного шампанского

В рамках рекламной кампании Dom Pérignon была создана уникальная вселенная творческой свободы – Queendom.

Певица и актриса Леди Гага приняла участие в рекламной кампании элитного шампанского Dom Pérignon, слоганом которой является фраза: «Творческая свобода – это сила». Кадрами захватывающей фотосессии звезда поделилась в Instagram.

Перед камерой британского фэшн-фотографа Ника Найта знаменитость предстала в виде сказочной королевы: в ярком наряде и с экстремальным маникюром.

«Я очень рада объявить о моем сотрудничестве с @domperignonofficial! Дом Периньон и я движимы потребностью в творческой свободе, и мы рады поделиться с вами Королевством, художественной вселенной, которую мы создали с моим дорогим другом Ником Найтом!», – написала Гага в соцсети.

Dom Pérignon – шампанское премиум-класса французского производителя Moët et Chandon.

Рекламная кампания бренда стартовала 6 апреля.

12 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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