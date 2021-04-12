МИД Ирана обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе (фото) Принцу Филиппу в центре Лондона планируют установить памятник » Леди Гага стала лицом элитного шампанского Dom Pérignon В рамках рекламной кампании Dom Pérignon была создана уникальная вселенная творческой свободы – Queendom. Певица и актриса Леди Гага приняла участие в рекламной кампании элитного шампанского Dom Pérignon, слоганом которой является фраза: «Творческая свобода – это сила». Кадрами захватывающей фотосессии звезда поделилась в Instagram. Перед камерой британского фэшн-фотографа Ника Найта знаменитость предстала в виде сказочной королевы: в ярком наряде и с экстремальным маникюром. «Я очень рада объявить о моем сотрудничестве с @domperignonofficial! Дом Периньон и я движимы потребностью в творческой свободе, и мы рады поделиться с вами Королевством, художественной вселенной, которую мы создали с моим дорогим другом Ником Найтом!», – написала Гага в соцсети. Dom Pérignon – шампанское премиум-класса французского производителя Moët et Chandon. Рекламная кампания бренда стартовала 6 апреля.