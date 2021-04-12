Кристен Стюарт застукали на прогулке с новой возлюбленной

На выходных 31-летнюю Кристен Стюарт заметили в компании ее возлюбленной Дилан Майер в Лос-Фелисе. Девушки, которые нежно держались за руки, попались папарацци на выходе из ресторана Little Dom’s, где они встретились с друзьями за ланчем.

Дилан Майер и Кристен Стюарт

Напомним, что в США Кристен вернулась не так давно после съемок в Европе в новом фильме, в котором актриса играет принцессу Диану. Воспользовавшись паузой в работе, Стюарт смогла отметить свой день рождения (его она празднует 9 апреля) дома.

Дилан посвятила любимой трогательный пост в инстаграме.

С этой милой маленькой семьей жизнь, конечно же, слаще. С днем рождения, детка! Ты сводишь с ума,

— написала Майер.

Кристен Стюарт

Встречаться Стюарт и Майер начали в 2019 году — тогда их впервые заметили на романтической прогулке, хотя знакомы девушки были и ранее.

Я пересеклась с ней много лет назад, но потом не видела ее лет шесть. А потом мы встретились на дне рождения друга, и я подумала: «Где же ты была и почему я тебя не знала?»

— описывала момент встречи Кристен в одном из интервью.

Кристен Стюарт и Дилан Майер

Актриса также призналась, что роман развивался весьма стремительно, и она была полностью очарована Дилан — в любви она призналась ей через две недели после того, как они стали встречаться.

В первый раз, когда я сказала ей, что люблю ее, был уже поздний час, и мы были в каком-то баре вместе с ее друзьями. Потом они вышли, и я просто сказала: «Я так люблю тебя». Вот так, все, готово,

— делилась Стюарт воспоминаниями.

Дилан тоже не раз подчеркивала, что испытывает сильную привязанность к Кристен.

Желаю всем испытать те невероятные чувства, которые я испытываю к ней,

— писала Дилан как-то в инстаграме.