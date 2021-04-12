Космостанция-прыгун изучит поверхность Плутона

На посвящённом инновационным идеям симпозиуме NASA фирма Global Aerospace Corporation хочет предложить проект беспилотного исследования Плутона. По задумке разработчиков программы, на планету отправится агрегат, который сумеет преодолеть огромные расстояния многокилометровыми прыжками, попутно качественно изучая территорию ледяного космического тела.



Концепция предусматривает оригинальную методику высадки «исследователя»: 80-метровый воздушный шар. Атмосфера на этом карлике является весьма разреженной: давление её всего 10 миллионных частей от привычного нам показателя на Земле. При этом в космос она распространяется более, чем на 1600 километров. Сопротивления ее хватит для снижения скорости устройства (с исходных сорока восьми тысяч километров в час) до безопасной. Космостанция, отделившись, плавно и мягко сядет и при этом потратит совсем немного топлива — несколько фунтов.

У поверхности Плутона сила тяжести практически в шестнадцать раз меньше, нежели у нас. Так что «скакать» на десятки, да что там, на сотни километров аппарат сможет, даже если тяга у его двигателя будет невелика. Данная миссия должна, в первую очередь, исследовать поверхность карлика, а также ее внутренние процессы и атмосферу. Собранная информация позволит многое узнать о самом Плутоне и о его происхождении.

Получив поддержку организаций уровня NASA, GAC испытает сначала уменьшенный опытный образец, а затем и полноценный прототип на скромной околоземной орбите. Если все пройдёт успешно, устройство можно будет отправить на Плутон в обозримом будущем, примерно в ближайшие двенадцать лет.