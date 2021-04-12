Китайцы испытали беспилотный носитель дронов

Китайская компания Zhongtian Feilong провела первые летные испытания перспективного беспилотного летательного аппарата — носителя малых разведывательных дронов. Как пишет Jane’s, летные испытания нового аппарата состоялись 20 марта 2021 года и были признаны успешными.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой беспилотников, которые могли бы нести несколько небольших дронов. Считается, что такие аппараты смогут существенно расширить зону разведки и наблюдения.

Китайский беспилотный носитель дронов выполнен по двухбалочной самолетной схеме и способен на вертикальные взлет и посадку. На балках аппарата установлены по два электромотора с несущими винтами, а в хвостовой части между балками размещен электромотор с толкающим воздушным винтом.

Технические подробности о беспилотном носителе не раскрываются. В нижней части аппарата размещен контейнер, в котором установлены несколько небольших разведывательных дронов.

По заявлению Zhongtian Feilong, перспективный аппарат с небольшими дронами можно будет использовать не только для разведки, но также в целях радиоэлектронной борьбы. Вместо малых дронов в контейнер носителя можно будет установить небольшие барражирующие боеприпасы для нанесения ударов по наземным целями.

Ранее американские компании General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman занялись проектированием беспилотного носителя ракет класса «воздух-воздух» LongShot. Проект подразумевает создание беспилотного аппарата, который можно было бы запускать с истребителей.

Предполагается, что аппарат LongShot будет размещаться на внешней подвеске истребителей или во внутренних отсеках вооружения бомбардировщиков. При обнаружении воздушной цели беспилотник будет запущен. При подлете к ней аппарат, в свою очередь, запустит ракеты.