Киев: Москва до сих пор не ответила на запрос о переговорах по Донбассу

Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В распространённом 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договорённостями.

Киев просит российское руководство прояснить «значительное усиление» российского военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. «К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ», — приводит заявление Киева «РБК-Украина».

Украинские военные обвиняют воюющих в Донбассе пророссийских сепаратистов в участившихся в зоне конфликта обстрелов с конца марта. Сепаратисты указывают на вину Киева.