«  
  »

Киев: Москва до сих пор не ответила на запрос о переговорах по Донбассу

Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс 9 апреля 2021 года

Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В распространённом 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договорённостями.

Киев просит российское руководство прояснить «значительное усиление» российского военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. «К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ», — приводит заявление Киева «РБК-Украина».

Украинские военные обвиняют воюющих в Донбассе пророссийских сепаратистов в участившихся в зоне конфликта обстрелов с конца марта. Сепаратисты указывают на вину Киева.

12 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  