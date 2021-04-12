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Jerusalem Post: К аварии на ядерном объекте Ирана причастен «Моссад»

За кибератакой, которая стала причиной инцидента на ядерном объекте Ирана в Натанзе, могла стоять израильская разведка «Моссад», пишет Jerusalem Post.

Издание отмечает, что такая информация появилась в израильских СМИ со ссылками на западные источники. В то же время неназванный источник сообщил изданию, что авария в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе не была случайной и причинила больше ущерба, чем сообщали власти Ирана.

Кроме того, Jerusalem Post предполагает, что на причастность Израиля к инциденту намекнул начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави во время речи в память о павших солдатах Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Ирана назвали причиной авариина ядерном объекте в иранском городе Натанз террористический акт, однако заявили, что инцидент «не привел к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды».

12 апреля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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