Из-за аварии в Иране обогащение урана на объекте прекратится почти на год — СМИ

Авария на ядерном объекте в иранском Натанзе, произошедшая в выходные, парализует обогащение урана не меньше, чем на девять месяцев, пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в разведке США.

По информации неназванных официальных лиц, причиной аварии стала секретная операция Израиля. По их данным мощный взрыв уничтожил систему энергоснабжения объекта, без этого центрифуги для обогащения урана работать не смогут. Ожидается, что восстановление работы займет не менее девяти месяцев.

О том, что причиной инцидента стали действия израильских спецслужб, ранее писали СМИ Израиля. В частности, газета Jerusalem Post называла причиной кибератаку, за которой предположительно стоит израильская разведка «Моссад». Публикуя эту информацию, израильские СМИ ссылались на западные источники.