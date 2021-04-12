Искусственный интеллект назвал дату, когда люди станут жить дольше

Ученые с помощью искусственного интеллекта получили ответ на вопрос, когда люди начнут жить дольше.

Разработав для этого сложные алгоритмы, удалось установить приблизительную дату появления технологий, позволяющих существенно продлить жизнь людей. Произойдет это очень скоро.



Томские ученые в этом исследовании пытались доказать наличие связи между наукой и экономикой.

Машина проанализировала большое количество статистических данных за период времени с 1776 по 2019 год, что позволило обнаружить неизвестные ранее закономерности, – цитирует «Российская газета» слова разработчика алгоритма Евгения Гарина.

Так удалось выяснить, что каждый технологический период представляет собой 30-50 лет.

При этом новый период отличается от предыдущего такими показателями, как численность населения и продолжительность жизни.

ИИ вычислил, что за последние годы в странах с развитой экономикой показатель численности населения стабилизировался. Одновременно была отмечена продолжительность жизни на отметке 75-80 лет.

Прогнозируя изменения в будущем, ИИ высчитал, что ближайшее «окно возможностей» для новых технологий в области здравоохранения появится в период 2030-2040 годов.

Ученые предполагают, что стоит ожидать появления инновационных технологий, обеспечивающих продолжительность жизни. А рожденные в этот период будут обладать минимальным риском смерти.