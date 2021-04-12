Ирма Витовская объяснила, почему не выставляет свою личную жизнь напоказ

Актриса также призналась, был ли у нее служебный роман с партнером по сериалу Леся+Рома Дмитрием Лаленковым.

Популярная украинская актриса Ирма Витовская рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с партнером по сериалу Леся+Рома Дмитрием Лаленковым.

Как выяснилось, актеры известного сериала сегодня очень мало общаются. У них сейчас разные взгляды на жизнь и политику. А в свое время паре приписывали романтические отношения. «Желтая пресса любит что-то увидеть. У нас никогда ничего не было, скорее он мне был как брат и я ему тоже, как сестра. Мы несколько больше знали друг о друге, чем коллеги, но я думаю, если бы мы нарушили коллегиальные отношения, у нас бы не вышла работа. Я вообще критически смотрю. Или вы образуете семью и идете дальше и у вас все ок, а эти все романы на работе, они, как правило, потом мешают создать хорошую творческую пару или какой-то продукт сыграть вместе. Потому что все равно не можете преодолеть образ», — говорит Витовская.

Актриса, которая воспитывает 10-летнего сына Ореста, не любит делиться подробностями личной жизни. «Ты просто ставишь такую стену. Я должна думать за себя, мою семью и за то, что я делаю качественно. Все. Остальные меня не волнует, кто что переживает, по какому поводу переживают. Если нет сейчас съемки, я выпустила картину — ой, класс. Начинаю готовить, искать рецепты, все счастливы, я всем даю внимание. А как только начинается момент создания — все, человек бы делится. Это трудно, к этому надо привыкнуть. Ведь порой ты рассказываешь что-то, в диалоге находится с тобой человек, затем так раз и закрылся», — призналась кинозвезда.