Ирина Шейк нашла себе новую подружку

С приходом весны и частичным послаблением карантинных ограничений западные звезды стали чаще выбираться на прогулки. Так, на днях папарацци наблюдали за дружеской встречей двух моделей — 35-летней Ирины Шейк и 28-летней Карли Клосс.

Вместе они сначала прогулялись по улицам Нью-Йорка, а потом провели время в Вашингтон-Сквер-парке, расположенном на Манхэттене. Ирина пришла на встречу с подругой вместе с четырехлетней дочерью Леей, а Карли — с малышом, появившимся на свет в середине марта, пол которого она до сих пор не афиширует.

Ирина Шейк с дочерью Леей, Карли КлоссИрина и Карли удобно устроились на траве и что-то с интересом обсуждали. Дети дали звездным подругам возможность вдоволь наговориться: малыш Клосс тихо спал в коляске, а Лея мирно играла на лужайке. Шейк, судя по всему, активно делилась своим опытом с Карли, которая пока только привыкает к роли молодой матери.

Ирина Шейк с дочерью ЛеейК слову, никаких пугающих деталей Ирина подруге явно не рассказала, потому что на протяжении практически всей прогулки с лица Карли не сходила счастливая улыбка. Приятно проведя какое-то время в парке, модели нежно обнялись на прощание, после чего каждая отправилась по своим делам.

Кстати, за Шейк репортеры начали следить еще до ее встречи с Клосс. Папарацци сделали несколько снимков Ирины с дочерью во время их прогулки по району Сохо. Модель купила Лее мороженое, а себе — холодный кофе. Для встречи с подругой Шейк выбрала модный образ в коньячных тонах: на ней были топ, струящиеся брюки, кожаный плащ и ботильоны на невысоком каблуке. Малышку Лею звездная мама нарядила на прогулку в ее любимых розовых тонах — девочка была одета в платье с пышной юбкой, легкий кардиган и колготки.